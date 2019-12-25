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В ДТП в Подмосковье погибли 4 человека
Сегодня, 13:47
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В ДТП в Подмосковье погибли 4 человека

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Два человека погибли на месте ДТП, еще двое скончались в больнице.

В Московской области в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком погибли 4 человека.

Авария произошла сегодня, 28 октября, на нулевом километре автодороги Колонтаево-Тимохино. Водитель "Киа" не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком "Вольво", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В результате ДТП два пассажира легковушки погибли на месте аварии. Водитель и еще один пассажир были госпитализированы в больницу. По предварительным данным, они скончались.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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