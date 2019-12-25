В ДТП под Волгоградом погибла 14-летняя школьница

Ее 17-летняя подруга с травмами доставлена в больницу.

В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погибла 14-летняя девочка.

ТАСС сообщает, что авария произошла 28 октября в 06:30 на 73-м километре автодороги Иловатка - Николаевск Волгоградской области. Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где перевернулась.

От полученных травм 14-летняя девочка скончалась. Ее 17-летняя подруга с травмами госпитализирована в больницу. Два парня, которые находились в этой же машине, в госпитализации не нуждаются.

Следственные органы по факту гибели подростка в ДТП проводят доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Как сейчас удалось установить, девочка провела ночь в компании своей подруги и двух парней, которые приехали из Астраханской области.

По одной из версий, за рулем могла находиться погибшая школьница.

Ранее:Житель Барнаула угнал маршрутку и врезался на ней в грузовик

Фото:Piter.TV