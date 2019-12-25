В ДНР заявили о подавлении огневых точек армии Украины

ВСУ обстреляли Горловку утром 27 июня.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о подавлении огневых точек Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Сообщается, что это именно те точки, с которых утром 27 июня была обстреляна Горловка, вследствие чего получила ранения мирная жительница 1969 года рождения, находившаяся в этот момент во дворе собственного дома. Она пострадала от осколка мины.

Подразделения Народной милиции, руководствуясь пунктом "е" мер по усилению и контролю режима прекращения огня, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, были вынуждены открыть ответный огонь. из сообщения Народной милиции ДНР

По данным ведомства, силы самопровозглашенной республики вели ответный огонь из оружия, которое не запрещено Минскими соглашениями. Также подчеркивается, что ВСУ проигнорировали попытки задействовать "режим тишины".

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Фото: ВК/Иван Приходько