ДНР открыла огонь в ответ на обстрелы с украинской стороны

Утром ВСУ атаковали минами Донецк, Старомихайловку и Заиченко.

ДНР сообщила, что открыла огонь в ответ на обстрелы с украинской стороны.Такое заявление сделали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Военные уточнили, что Донецку не удалось использовать механизм для прекращения массированной атаки со стороны ВСУ.

Неоднократные попытки задействовать координационный механизм были проигнорированы украинской стороной в СЦКК, после чего в соответствии с п. "е" мер был открыт ответный огонь для подавления огневых точек противника. представительство ДНР

Напомним, что около 05:30 утра киевские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 50 мин с калибром 120 мм. Удару подверглись такие населенные пункты как Донецк, Старомихайловка и Заиченко.

Тела погибших бойцов ДНР вывезены под огнём ВСУ.

Фото: Telegram/Военный обозреватель