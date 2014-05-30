ДНР открыла огонь в ответ на обстрелы с украинской стороны

ДНР сообщила, что открыла огонь в ответ на обстрелы с украинской стороны.Такое заявление сделали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Военные уточнили, что Донецку не удалось использовать механизм для прекращения массированной атаки со стороны ВСУ.
Неоднократные попытки задействовать координационный механизм были проигнорированы украинской стороной в СЦКК, после чего в соответствии с п. "е" мер был открыт ответный огонь для подавления огневых точек противника.
представительство ДНР
Напомним, что около 05:30 утра киевские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 50 мин с калибром 120 мм. Удару подверглись такие населенные пункты как Донецк, Старомихайловка и Заиченко.
Тела погибших бойцов ДНР вывезены под огнём ВСУ.
Фото: Telegram/Военный обозреватель
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