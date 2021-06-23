Тела погибших бойцов ДНР вывезены под огнём ВСУ

Операция проводилась при отсутствии гарантий по безопасности.

Тела погибших бойцов самопровозглашенной Донецкой республики вывезены под огнём Вооруженных сил Украины. Военные из Киева не предоставили гарантии безопасности. Об этом сообщили представители Telegram-канала Inside Donetsk. Журналисты разместили в социальных сетях видеокадры с данной операцией. Они уточнили, что на протяжении двух суток тела жертв, погибших на западной окраине Донецка, лежали на земле. Известно о том, что жизни лишились четыре военнослужащих ДНР.

На видео не видно, но в воздухе летает вопрос: так, а что там по ответке? заявление Inside Donetsk

Вечером 21 июня глава ДНР Денис Пушилин рассказал СМИ о том, что украинские оккупанты целенаправленно вели огонь по машине скорой помощи. При этом транспортное средство было оборудовано необходимыми обозначениями. Сnрельба привела к гибели четырех человек и ранению еще пятерых военнослужащих.

Данилов: ВСУ готовы взять Горловку и Донецк.

Фото: Telegram/Inside Donetsk, пресс-служба УНМ ДНР

Видео: Пресс-служба УНМ ДНР