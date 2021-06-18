Данилов: ВСУ готовы взять Горловку и Донецк

В СНБО объяснили, почему военные не атакуют неподконтрольные территории Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы готовы взять Горловку и Донецк. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "1+1". Он выступил в программе "Право на владу". Запись доступна на YouTube-платформе. По мнению гостя шоу, ВСУ могут освободить территории неподконтрольных ЛНР и ДНР, но не делают этого потому, что не хотят. Эксперт подчеркнул, что такая военная операция будет сопряжена с большим количеством человеческих жертв.

Можем ли мы взять? Да, можем. Может быть, и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей. Кто за это будет нести ответственность? Алексей Данилов, секретарь СНБО

Специалист призвал граждан Украины не порочить собственную армию.

СНБО: Киев не может выполнить Минские соглашения в текущем виде.

Видео: YouTube / ТСН