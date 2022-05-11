В ДНР за неделю сорвали 258 воздушных атак ВСУ

"Купол Донбасса" продолжил защищать воздушное пространство в ДНР.

Около 260 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины было сорвано за минувшую неделю над крупными городами в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление через социальные сети опубликовали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по новому региону страны. Задача выполнялась системой местной противовоздушной защиты и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса". Успешно были перехвачены и ликвидированы 258 вражеских беспилотников, летевших над Донецком, Макеевкой и Горловкой. В частности, в Куйбышевском районе Донецка перехвачен ударный дрон Вооруженных сил Украины, несущий на себе боевой фугасный заряд. БПЛА был нацелен на подрыв электроподстанции. На территории Горловке вблизи жилых кварталов подавлены беспилотник самолетного типа Darts с боевым зарядом, а также FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством (СВУ).

Всего за неделю система РЭБ перехватила 74 вражеских беспилотника над Горловкой. пресс-служба УФСБ по ДНР

Взрывотехники управления уничтожили взрывчатку и беспилотники на специальном полигоне.

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Богдановка.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР