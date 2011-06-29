В ДНР по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали местную жительницу

Специальные службы по Донецкой народной республике задержали жительницу из Горловки, которая подозревается в шпионаже в пользу украинских властей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы силового ведомства по новому региону страны. По версии государственного обвинения, злоумышленника собирала, а затем отправляла иностранным кураторам из киевского режима данные, касающиеся мест дислокации подразделений российского министерства по обороне. За такую деятельность в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ.
Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж".
пресс-служба УФСБ по ДНР
В Ленобласти задержали иностранца, который пересек границу из Эстонии в РФ.
Фото и видео: УФСБ по ДНР
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