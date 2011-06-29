В ДНР по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали местную жительницу

Местная жительница передавала иностранцам сведения об объектах Минобороны РФ.

Специальные службы по Донецкой народной республике задержали жительницу из Горловки, которая подозревается в шпионаже в пользу украинских властей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы силового ведомства по новому региону страны. По версии государственного обвинения, злоумышленника собирала, а затем отправляла иностранным кураторам из киевского режима данные, касающиеся мест дислокации подразделений российского министерства по обороне. За такую деятельность в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ.

Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж". пресс-служба УФСБ по ДНР

В Ленобласти задержали иностранца, который пересек границу из Эстонии в РФ.

Фото и видео: УФСБ по ДНР