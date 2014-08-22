ДНР: военные Украины восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе

ВСУ применили против жителей Донбасса гранатометы и минометы.

Военнослужащие ВСУ восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

По данным ведомства, под огонь украинских военных попали несколько населенных пунктов. Были обстрелены Горловка, Доломитное, а также Лозовское, Александровка и несколько других субъектов.

Обстрел начался в 18.10 и велся со стороны подконтрольного украинским военным села Широкино. В направлении села Безыменное были выпущены шесть мин калибром 82 миллиметра. из сообщения СЦКК

Сообщается о применении ВСУ крупнокалиберных минометов и гранатометов. Всего насчитывается 115 выстрелов.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее армия Украины впервые применила в Донбассе ракетные комплексы США.

Видео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР