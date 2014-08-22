ДНР: военные Украины восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Военнослужащие ВСУ восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
По данным ведомства, под огонь украинских военных попали несколько населенных пунктов. Были обстрелены Горловка, Доломитное, а также Лозовское, Александровка и несколько других субъектов.
Обстрел начался в 18.10 и велся со стороны подконтрольного украинским военным села Широкино. В направлении села Безыменное были выпущены шесть мин калибром 82 миллиметра.
из сообщения СЦКК
Сообщается о применении ВСУ крупнокалиберных минометов и гранатометов. Всего насчитывается 115 выстрелов.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Ранее армия Украины впервые применила в Донбассе ракетные комплексы США.
Видео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР
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