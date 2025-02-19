В Череповце на видео попало, как крановщица снесла автовышку с рабочим

Один рабочий скончался на месте, второй - находится в реанимации.

На территории российского города Череповец крановщица снесла автомобильную вышку с рабочим вместе. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. В кадр с камеры видеонаблюдения попал момент с гибелью одного человека на промышленной площадке местного металлургического комбината. Известно, что при работе на высоте еще один мужчина травмировался. Трагедия произошла, когда грузоподъемная техника столкнулась. Информацию подтвердил генеральный директор "Северстали Российская сталь" Евгений Виноградов на собственной странице во "Вконтакте"

Погиб один работник подрядной организации, второй госпитализирован и находится в реанимации. Выясняются причины произошедшего, работает специальная комиссия. Мы приносим глубокие соболезнования родным погибшего. Евгений Виноградов, гендиректор дивизиона "Северсталь Российская Сталь"

В пресс-службе компании "Северстали" и в региональном управлении министерства по здравоохранению Вологодской области журналистам ТАСС опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о гибели в реанимации второго сотрудника. Известно, что мужчина остается в реанимационном отделении. Пациент уже прооперирован.

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Фото и видео: Telegram / ГородЧе