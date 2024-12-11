В Петербурге кран оборвал провода возле Московского проспекта

Людям пришлось переступать через преграды.

Сегодня рядом с домом №103 по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге произошёл инцидент: кран оборвал электрические провода. Как сообщают очевидцы, в результате обрыва провода упали на дорогу.

В данный момент провода лежат на проезжей части, и, как отмечают очевидцы ВК-сообщества "Московский район, Санкт-Петербург", люди вынуждены обходить их или переступать, чтобы пройти. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее Piter.TV сообщал, что автомобиль "отправился" в портал на перекрёстке Нижне-Каменской и Глухарской улиц.

Фото: ВКонтакте / "Московский район, Санкт-Петербург"