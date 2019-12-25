В Челябинской области в лобовом ДТП с двумя грузовиками погибли оба водителя

Один скончался на месте ДТП, второй по дороге в больницу.

В жутком лобовом ДТП грузовиков погибли оба водителя.

Авария произошла сегодня утром, 11 августа, под Златоустом Челябинской области. На 1731 километре трассы М5 "Урал" около 8 часов 45 минут грузовик "Ивеко" с прицепом выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с КАМАЗом дорожной службы. Водитель КАМАЗа от полученных травм скончался на месте. Водитель "Ивеко" умер в карете "скорой", сообщает "Интерфакс".

В социальных сетях опубликованы фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что от кабины КАМАЗа осталось железное месиво, а "Ивеко" лежит перевернутый в кювете.

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Фото: ВК, Автомобилисты Челябинска / Авто Барахолка 74