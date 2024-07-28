Его вытащили из пучины и оказали первую помощь.

В Челябинской области спасли мужчину, пытавшегося перейти вброд затопленный участок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Еманжелинка. Из-за обильных осадков произошло подтопление садовых участков. Прибывшие на место специалисты МЧС эвакуировали местных жителей. Девять человек, среди которых пять детей, находятся в пунктах временного размещения. Также сообщается, что при патрулировании сотрудники ведомства и глава муниципалитета спасли мужчину. Его вытащили из пучины и оказали первую помощь.

Ранее мы сообщали, что челябинский поселок Киалим полностью освободился от воды после прорыва дамбы.

Видео: МЧС России