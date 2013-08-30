Челябинский поселок Киалим полностью освободился от воды после прорыва дамбы

В ГУ МЧС рассказали о том, что опасность для поселка миновала.

Поселок Киалим, расположенный на территории Челябинской области полностью освободился от воды после прорыва дамбы на местном водохранилище. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны.

Вода вернулась в русло реки. Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы. Никто не пострадал. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Ранее в Telegram-канале правительства Челябинской области власти уведомили жителей о том, что поселок Киалим из-за прорыва дамбы был затоплен. Уровень воды держался на высоте в один метр. Под угрозой подтопления находились еще три поселка. Речь идет о населенных пунктах Мухаметово, Байдашево, Карасево. Специалисты эвакуировали из опасных районов 163 человека, из которых 21 - несовершеннолетние. На базе двух школ в городе Карабаша чиновники развернули пункты временного размещения населения. Объекты обеспечены всем необходимым, включая горячее питание и питьевую воду.

У Большеохтинского моста в Неве утонул петербуржец.

Фото и видео: ГУ МЧС России