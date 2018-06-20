В Челябинской области при пожаре в церкви пострадали 6 детей

Очевидец снял на видео горящую церковь в поселке Межевом.

Сегодня, 29 апреля, в Челябинской области на пожаре в церкви пострадали шестеро детей.

Возгорание произошло в храме поселка Межевой Саткинского района Челябинской области. В настоящее время пожар на площади 30 квадратных метров потушен. Церковь удалось спасти. Сильно повреждена огнем колокольня храма.

Во время пожара в храме были взрослые и дети, которые приехали в храм на экскурсию. Люди успели покинуть горящую церковь, но 6 детей надышались и дымом, и было решено их госпитализировать.

Ранее на Piter.TV: опубликовано видео из столичной школы, где школьник ранил другого из травматического пистолета во время репетиции спектакля.

Видео: BAZA