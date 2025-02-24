В Челябинской области при пожаре погиб ребенок из многодетной семьи

На территории Челябинской области при пожаре погиб ребенок из многодетной семьи. Трагедия зафиксирована в селе Филимоново. В пресс-службе экстренного ведомства страны по региону уточнили, что тело ребенка было обнаружено во время ликвидации последствий возгорания. Речь идет о 12-летнем погибшем.
До прибытия сотрудников МЧС России пять человек самостоятельно вышли на улицу, они не пострадали. Отец успел вывести мать и 7-летнюю дочь, но из-за сильного задымления спасти 12-летнего сына не смог.
пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону
Известно, что в частном доме был установлен автономный пожарный извещатель, однако местные жители сняли прибор из-за ремонта помещения. Пожар распространился на 84 квадратных метра. К тушению привлекались силы 16 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.
В Ростове-на-Дону горит склад с макулатурой.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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