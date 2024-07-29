В Ростове-на-Дону горит склад с макулатурой

Площадь пожара выросла до 1,8 тыс. "квадратов".

В Ростове-на-Дону в субботу произошел пожар на складе с макулатурой, расположенном на улице Доватора.

Площадь возгорания, по данным РИА Новости, увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров. Изначально она составляла 1,5 тысячи квадратных метров. В процессе тушения произошло частичное обрушение кровли. Черные столбы дыма, которые видны с разных концов города, запечатлены на многочисленных кадрах, распространяющихся в социальных сетях.

На месте происшествия работают 13 единиц техники и 45 сотрудников МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин поручил проверить информацию о хостеле для мигрантов в центре Петербурга.

Видео: ВКонтакте / Батайск город