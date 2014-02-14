В Челябинске произошел выброс сероводорода

Его помогла зафиксировать новейшая система мониторинга воздуха.

В Челябинске произошел сильный залповый выброс сероводорода. Об этом сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

По его словам, выброс был разовый и произошел ночью 18 августа. Его помогла зафиксировать новейшая система мониторинга воздуха.

Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Виталий Безруков, замминистра экологии Челябинской области

От подчеркнул, все полученные данные будут тщательно проанализированы, после чего установят причину инцидента и виноватых в нем. По словам Безрукова, в некоторых частях Челябинcка ощущается сильный запах "канализации". Населению города рекомендовали не открывать окна и воздержаться от долгого присутствия на улицах.

На данный момент, сообщает Безруков, ситуация пришла в норму. Он отметил, что жалобы от жителей Челябинска не поступали. Снижение концентрации сероводорода наблюдается до 0.8 ПДК.

Ранее в Екатеринбурге произошел взрыв в промзоне.

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