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В Екатеринбурге произошел взрыв в промзоне

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Информации о пострадавших пока нет.

В промзоне поселка Рубный в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По информации агентства, информации о пострадавших пока нет. Источник сообщил, что после взрыва произошел выброс газов. В результате дачный поселок рядом с промзоной накрыло облако с серным запахом. По этой причине людей просят не выходить на улицу и закрыть окна.

Отмечается, что на место уже направили специалистов.

Ранее мы писали, что губернатор рассказал об эпидемиологической обстановке в Петербурге. 

Видео: Telegram/E1.RU | Новости Екатеринбурга

 
Теги: взрыв в екатеринбурге, взрыв в промзоне
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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