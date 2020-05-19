В Екатеринбурге произошел взрыв в промзоне

Информации о пострадавших пока нет.

В промзоне поселка Рубный в Екатеринбурге произошел взрыв. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По информации агентства, информации о пострадавших пока нет. Источник сообщил, что после взрыва произошел выброс газов. В результате дачный поселок рядом с промзоной накрыло облако с серным запахом. По этой причине людей просят не выходить на улицу и закрыть окна.

Отмечается, что на место уже направили специалистов.

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