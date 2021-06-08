В Челябинске обрушилась стена жилого дома

Капремонт дома в последний раз проводился в 1946 году.

В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома. Об том информирует "Вести. Южный Урал".

По данным СМИ, это произошло утром 8 июня. В результате обрушения стены стало видно убранство нескольких квартир. Местные жители сообщают, что трещина образовалась на стене дома на прошлой неделе в ходе работ по восстановлению фундамента. Некоторые жители после этого приняли решение покинуть свои квартиры. Подчеркивается, что капремонт дома в последний раз проводился в 1946 году.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что дом был ранее расселен. Жителей отправили в квартиры маневренного фонда, поэтому из-за обрушения никто не пострадал.

В скором времени будет принято решение, продолжать проведение капитального ремонта, либо признать дом аварийным и снести его.

Ранее с дома на Непокоренных в Санкт-Петербурге обрушилась штукатурка.

Видео: ВК/Подслушано Ленинский район Челябинск