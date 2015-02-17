В Челябинске пенсионер избил ребенка из-за детских шалостей

В отношении мужчины составлен протокол по статье КоАП "Побои".

В Челябинске пенсионер избил несовершеннолетнего на глазах у его матери. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

По версии мужчины, он набросился на ребенка из-за того, что тот с друзьями стучал в его окно палками, дразнился и звонил в домофон. 62-летний Джалиль Магафуров заявил, что терпел это на протяжении двух дней. Пострадавший подросток отрицает сказанное. По его словам, он не участвовал в этих шалостях, а только наблюдал со стороны.

Конфликт мужчины с мальчиком заметила из окна квартиры мать несовершеннолетнего. Отмечается, что стороны конфликта приходятся друг другу соседями, а выяснение отношений с Магафуровым происходит не впервые.

Школьник не получил серьезных травм. В отношении Магафурова составлен протокол об административном правонарушении по статье "Побои". Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы.

Ранее родители отсудили более 600 тысяч за отравление детей в одной из петербургских школ.

Видео: Telegram/SHOT