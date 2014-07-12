В Чехове внук зарубил деда и неделю находился в доме с трупом

В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве.

В подмосковном городе Чехове внук убил топором своего деда, а затем еще неделю находился в доме с трупом. Соответствующее заявление сделали журналисты из REGIONS. В пресс-службе следственного управления по региону уточнили, что трагедия произошла 3 июня, когда 36-летний подозреваемый совершил преступление против своего родственника из-за бытового конфликта. Тело погибшего было найдено только 8 числа. Известно, что фигурант расследования отчленил голову от туловища 86-летней жертвы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места, в ходе которого изъяты личные вещи потерпевшего, орудие убийства, следы рук, назначены медицинская и дактилоскопическая судебные экспертизы. пресс-служба СК РФ по Московской области

В Новосибирске задержаны подозреваемые в организации фиктивной сдачи экзаменов иностранцами.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области