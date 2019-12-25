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В Чехове нашли мумифицированный труп мужчины
Сегодня, 15:47
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MShaffter

В Чехове нашли мумифицированный труп мужчины

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По предварительным данным смерть носит некриминальный характер.

В подмосковном Чехове в сарае обнаружено мумифицированное тело 56-летнего местного жителя, сообщают следственные органы СКР по Московской области. По предварительным данным смерть носит некриминальный характер.

Точную причину смерти установит назначенная экспертиза. 

Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Московской области

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Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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