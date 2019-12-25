В Новосибирске нашли тело пропавшего весной ученого

Тело с признаками разложения было найдено недалеко от кладбища.

Недалеко от кладбища в Новосибирске нашли тело ученого, который пропал в марте нынешнего года.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы сообщают, что возле Южного кладбища в Советском районе Новосибирска было найдено тело с признаками разложения. По записке, которая была при себе у погибшего, был опознан пропавший в марте 87-летний Геннадий Кулаков.

Уточняется, что у мужчины были проблемы с памятью, и при себе он носил записку со своими данными. Точную причину смерти установит экспертиза.

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