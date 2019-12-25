В Новосибирской области в лесу нашли тело женщины с пробитой головой

Личность предполагаемого убийцы установлена.

В лесном массиве в Бердске найдено тело пенсионерки с пробитой головой.

Региональные следственные органы СКР по Новосибирской области сообщают, что 14 сентября на территории города Бердска в лесном массиве было найдено тело женщины со следами насильственной смерти. С помощью публикации информации в местных СМИ была установлена личность убитой. Ей оказалась 78-летняя местная жительница.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Сегодня стало известно, что личность предполагаемого убийцы установлена. Им оказался местный житель 1977 года рождения. На допросе он пояснил, что днем 13 сентября вместе со своей соседкой он распивал спиртные напитки, а по дороге домой между ними возник конфликт, в ходе которого он избил собутыльницу.

В ходе следствия выясняются точные мотивы совершённого преступления, иные юридически значимые обстоятельства, продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления точной причины смерти потерпевшей проводится судебно-медицинская экспертиза. СУ СК РФ по Новосибирской области

Мужчина свою причастность к совершенному преступлению не отрицает.

Сегодня ранее:Под Екатеринбургом автомобиль насмерть сбил медведя

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области