В Чехии ужесточат ограничения из-за коронавируса

Ограничительные меры будут действовать как минимум до 10 января.

В Чехии с 27 декабря ужесточат ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Ян Блатный. Его слова приводит ТАСС.

Правительство Чехии объявило максимальный, пятый уровень эпидемиологической угрозы. В связи с этим в республике будут закрыты предприятия по оказанию бытовых услуг и большинство магазинов. Ограничения не коснутся тех мест, которые торгуют товарами первой необходимости.

С 23 декабря в Чехии также вводится запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00 Ограничительные меры будут действовать как минимум до 10 января.

На сегодняшний день в Чехии зарегистрировано более 635 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации до 22 января.

Видео: YouTube / Michal Børud