В Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации до 22 января

Это решение поддержали 55 из 104 депутатов парламента.

Палата депутатов парламента Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации в стране до 22 января. Об этом сообщает ТАСС.

Решение продлить режим чрезвычайной ситуации, срок которого завершался 23 декабря, поддержали 55 из 104 депутатов парламента, 29 проголосовали "против". Также правительство Чехии рассмотрит вопрос об объявлении пятого уровня эпидемиологической угрозы. Он предполагает запрет выхода из жилых помещений без крайней необходимости.

На сегодняшний день в Чехии зарегистрировано более 627 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Грузии сохранили большинство ограничений по COVID-19 на Новый год.

Видео: YouTube / PSP ČR