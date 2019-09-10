В Чечне задержали двух братьев из-за песен "сомнительного содержания"

Артисты исполняли произведения без одобрения со стороны властей.

В Чечне задержали двух братьев Аюба и Асхаба Вахарговых за исполнение песен "сомнительного содержания". Об этом пишет издание "Кавказ. Реалии", ссылаясь на слова члена совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова.

Отмечается, что с братьями провели воспитательную беседу и отпустили на свободу. Ранее они получали предупреждения о "недопустимости подобного содержания". В частности, одно из них поступило от министерства культуры Чечни. Несмотря на это, братья Вахарговы продолжали петь и рекламировали свою деятельность в интернете.

В июле министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев раскритиковал несколько местных артистов за то, что они прославились благодаря соцсетям, выступлениям на свадьбах с репертуаром, несогласованным с местными властями. Министр заявил, что у этих исполнителей нет "никакого представления о музыке", и призвал не приглашать на свадьбы таких людей.

Ранее Шнуров высказался о нетрезвом выступлении Билана: "В зюзю пьяный вертит тазом".

Видео: YouTube / Аюб Вахарагов Official Music