В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию на территории республики для определенных категорий граждан. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановление регионального Роспотребнадзора.
Данные меры решено предпринять из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По данным ведомства, в Чечне за последний месяц на долю работающего населения приходится 72% заболевших, на лиц пенсионного возраста - 45% и на детей - 27%.
Обязательному прохождению курсу вакцинации от COVID-19 подлежат работники сфер торговли и услуг, туризма, общественного питания, образования, жилищно-коммунального хозяйства, туризма и ряда других. Согласно постановлению, вакцинировать необходимо не менее 90 процентов сотрудников.
Уточняется, что второй компонент вакцина от коронавируса должен быть введен не позднее 25 августа.
Ранее в Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию.
Фото: pixabay.com
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