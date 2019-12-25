В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Постановлено вакцинировать не менее 90 процентов сотрудников некоторых сфер.

Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию на территории республики для определенных категорий граждан. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановление регионального Роспотребнадзора.

Данные меры решено предпринять из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По данным ведомства, в Чечне за последний месяц на долю работающего населения приходится 72% заболевших, на лиц пенсионного возраста - 45% и на детей - 27%.

Обязательному прохождению курсу вакцинации от COVID-19 подлежат работники сфер торговли и услуг, туризма, общественного питания, образования, жилищно-коммунального хозяйства, туризма и ряда других. Согласно постановлению, вакцинировать необходимо не менее 90 процентов сотрудников.

Уточняется, что второй компонент вакцина от коронавируса должен быть введен не позднее 25 августа.

Ранее в Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию.

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