В Центре занятости рассказали о наиболее востребованных профессиях в Петербурге

В списке оказались не только медицинские работники.

В Центре занятости населения Петербурга рассказали о том, какие профессии в городе являются наиболее востребованными в данный момент. Информацией об этом поделилась заместитель директора Центра Наталья Набойщикова с телеканалом "Санкт-Петербург".

На данный момент наибольшим спросом пользуются медсестры, врачи, массажисты, швеи, водители, фельдшеры, повара, подсобные рабочие, инженеры-технологи и программисты. Также в список вошли арматурщики, плотники, каменщики.

Специалист назвала ситуацию на рынке труда "напряженной". На данный момент в городе зарегистрировано 62,8 тыс. безработных. Однако есть альтернатива: петербуржцы могут встать на учет и получить дополнительное обучение по вакансиям, которые предлагают работодатели.

По мнению Набойщиковой, эти же профессии будут востребованы и после окончания режима самоизоляции.

На этой неделе пройдет онлайн Ярмарка вакансий. Сейчас в Петербурге требуется более 3 тысяч медицинских работников.

Фото: pixabay.com