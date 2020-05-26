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В Центре занятости рассказали о наиболее востребованных профессиях в Петербурге
Сегодня, 14:45
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nadezhda_sib

В Центре занятости рассказали о наиболее востребованных профессиях в Петербурге

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В списке оказались не только медицинские работники.

В Центре занятости населения Петербурга рассказали о том, какие профессии в городе являются наиболее востребованными в данный момент. Информацией об этом поделилась заместитель директора Центра Наталья Набойщикова с телеканалом "Санкт-Петербург"

На данный момент наибольшим спросом пользуются медсестры, врачи, массажисты, швеи, водители, фельдшеры, повара, подсобные рабочие, инженеры-технологи и программисты. Также в список вошли арматурщики, плотники, каменщики. 

Специалист назвала ситуацию на рынке труда "напряженной". На данный момент в городе зарегистрировано 62,8 тыс. безработных. Однако есть альтернатива: петербуржцы могут встать на учет и получить дополнительное обучение по вакансиям, которые предлагают работодатели. 

По мнению Набойщиковой, эти же профессии будут востребованы и после окончания режима самоизоляции. 

На этой неделе пройдет онлайн Ярмарка вакансий. Сейчас в Петербурге требуется более 3 тысяч медицинских работников. 

Фото: pixabay.com 

Теги: вакансии, центр занятости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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