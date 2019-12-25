В Центре им. Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны

Владимир Гущин уточнил вопрос о возможности передачи ковида вакцинированными.

В Центре имени Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны. Об этом в собственной презентации рассказал один из представителей разработчика препарата для профилактики коронавируса Владимир Гущин. Специалист выступил на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021".

Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется. Владимир Гущин, представитель НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 проводится во всех регионах России. Сейчас привиться от инфекции можно не только "Спутником V", но также и препаратами "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак"от Центром имени Чумакова. В начале мая Минздравом РФ зарегистрирована четвертая вакцина - "Спутник Лайт".

Красный Крест попросил у России "Спутник V".

Фото: Минздрав России