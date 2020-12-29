По словам специалиста, многие китайские вирусологи учились в США, Европе и России.

В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае. С заявлением выступил главный научный сотрудник Института Феликс Ершов.

По его словам, делать какие-то прогнозы пока нельзя. Он подчеркнул, что медики и вирусологи в КНР справляются с подобными ситуациями "лучше всех".

Это тот же коронавирус, может, мутировавший. Феликс Ершов, главный научный сотрудник Института им. Гамалеи

Он подчеркнул, что многие китайские вирусологи учились в США, Европе и России.

Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирусом заболел 3281 человек.

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