В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае. С заявлением выступил главный научный сотрудник Института Феликс Ершов.
По его словам, делать какие-то прогнозы пока нельзя. Он подчеркнул, что медики и вирусологи в КНР справляются с подобными ситуациями "лучше всех".
Это тот же коронавирус, может, мутировавший.
Феликс Ершов, главный научный сотрудник Института им. Гамалеи
Он подчеркнул, что многие китайские вирусологи учились в США, Европе и России.
Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирусом заболел 3281 человек.
Фото: pixabay.com
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