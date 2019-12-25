За неделю в центре Петербурга проверили более 90 предприятий на соблюдение антиковидных мер

Рейды проходят как днем, так и в ночное время суток.

За неделю в Центральном районе Петербурга проверили более 90 предприятий на соблюдение антиковидных мер. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе администрации района.

Рейды проходят как днем, так и в ночное время суток. Сотрудники полиции, администрации Центрального района и городской Прокуратуры проверяют предприятия и организации в сфере услуг, торговли, общественного питания и досуга на соблюдение масочного режима и других мер безопасности, наличие разметки и QR-кода.

Также в Центральном районе вновь прошли рейды по незаконной торговле. Большее внимание уделили набережной канала Грибоедова, Лиговскому проспекту и Большой Морской улице, а также Дворцовой набережной.

Фото: Piter.TV