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За неделю в центре Петербурга проверили более 90 предприятий на соблюдение антиковидных мер
Сегодня, 14:17
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За неделю в центре Петербурга проверили более 90 предприятий на соблюдение антиковидных мер

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Рейды проходят как днем, так и в ночное время суток.

За неделю в Центральном районе Петербурга проверили более 90 предприятий на соблюдение антиковидных мер. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе администрации района. 

Рейды проходят как днем, так и в ночное время суток. Сотрудники полиции, администрации Центрального района и городской Прокуратуры проверяют предприятия и организации в сфере услуг, торговли, общественного питания и досуга на соблюдение масочного режима и других мер безопасности, наличие разметки и QR-кода. 

Также в Центральном районе вновь прошли рейды по незаконной торговле. Большее внимание уделили набережной канала Грибоедова, Лиговскому проспекту и Большой Морской улице, а также Дворцовой набережной.

Фото: Piter.TV

Теги: антиковидные меры, рейды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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