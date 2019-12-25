В Центральном районе вновь прошли рейды по незаконной торговле

За прошедшую неделю было организовано 4 рейда.

В среду, 17 ноября, в пресс-службе Центрального района сообщили о проведении рейдов по незаконной торговле.

По данным местной администрации, специалисты организовали 4 рейда за прошедшую неделю. Большее внимание уделили набережной канала Грибоедова, Лиговскому проспекту и Большой Морской улице, а также Дворцовой набережной.

По результатам рейда составили 9 протоколов об административных нарушениях, изъятие торгового оборудования и товара у продавцов.

Фото: Центр.НОВОСТИ / Телеграм; Pexels