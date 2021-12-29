В Центральном районе в школе №321 обрушился потолок

Инцидент произошел утром на 3 этаже, где располагаются младшие классы.

В четверг, 20 января, в Центральном районе Петербурга в школе №321 на Социалистической улице обрушилась часть потолка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В публикации группы "Граждане Владимирского округа" отметили, что инцидент произошел утром на 3 этаже, где располагаются младшие классы. Родители обучающихся в младших классах сообщили, что в администрации школы прокомментировали: "Обвалился не потолок, а штукатурка". Информации о пострадавших нет.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что школе требуется капитальный ремонт.

На место происшествия были вызваны МЧС, также "в комитет по образованию, прокуратуру и прочие инстанции" родители уже обратились.

Ранее в Доме Бака обвалились трубы водостока из-за льда. В публикации уточнили, что трубы меняли в ходе капитального ремонта.

Фото: Вконтакте / Граждане Владимирского округа