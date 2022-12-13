В Центральном районе из-за ДТП участок Смольной набережной остался без света

В ближайшее время специалисты ликвидируют неисправность.

Сегодня, 4 февраля, в центре Петербурга иномарка влетела в опору освещения. Инцидент произошел на Смольном проезде около дома № 1. Об этом сообщили на портале 78.ru со ссылкой на СПб ГБУ "Ленсвет".

В результате случившегося на участке Смольной набережной стало очень темно. На улице вырубило свет.

На место аварии прибыла аварийная бригада. Также на место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

Участок уличного освещения на Смольной набережной временно обесточен. В ближайшее время специалисты ликвидируют неисправность.

Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: Pxhere