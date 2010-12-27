В Центральном районе Петербурга посетитель кафе украл у официантки 13 тысяч

В Центральном районе Петербурга посетитель кафе ограбил официантку, сообщили в пресс-службе ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти".
Выяснилось, что в ночь на 31 декабря мужчина похитил у официантки кафе на Владимирском проспекте сумку с документами и деньгами в сумме на 13 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали неподалеку от места происшествия сотрудники Росгвардии. Мужчина пытался сбежать, но был задержан. Похищенное было изъято, а злоумышленник передан полицейским.
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Фото: Pixabay
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