В Центральном районе Петербурга посетитель кафе украл у официантки 13 тысяч

Преступник задержан.

В Центральном районе Петербурга посетитель кафе ограбил официантку, сообщили в пресс-службе ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти".

Выяснилось, что в ночь на 31 декабря мужчина похитил у официантки кафе на Владимирском проспекте сумку с документами и деньгами в сумме на 13 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали неподалеку от места происшествия сотрудники Росгвардии. Мужчина пытался сбежать, но был задержан. Похищенное было изъято, а злоумышленник передан полицейским.

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Фото: Pixabay