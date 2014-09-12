В Царском селе отреставрировали мост в Александровском парке

Мост был построен по проекту шотландского архитектора Адама Менеласа.

В Александровском парке отреставрировали мост XIX века в государственном музее-заповеднике "Царское Село". Он соединяет два берега Виттоловской протоки, рядом с павильоном "Шапель". Объекты создали по проекту шотландского архитектора Адама Менеласа.

По словам заместителя директора по реставрации ГМЗ "Царское Село" Натальи Кудрявцевой, реставраторы два года восстанавливали некоторые блоки облицовки, перила и декоративные элементы, а также многочисленные глубокие трещины и биопоражения, расколы на чугунных тумбах.

Реставраторы за все время работы демонтировали архитектурный декор моста и покрытия его проезжей части, а также занимались гидроизоляцией конструкций и булыжной вымосткой дна протоки.

Ранее в сквере Товстоногова продолжается реставрация освещения. Прогулочную зону у Троицкой площади долгое время освещали устаревшие приборы.

Фото: ГМЗ "Царское Село"