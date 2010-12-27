Клад нашли в марте 2012 года при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что в Царском Селе покажут клад из особняка Нарышкиных. Об этом сообщает прес-сслужба музея.

Выставка называется "Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных". Отмечается, что в экспозицию вошли тысячи предметов из серебра из золота. Гланый экспонат— столовый сервиз фирмы Игнатия Сазикова.

Напомним, что клад нашли в марте 2012 года при реконструкции особняка Трубецких-Нарышкиных. В тайнике обнаружили 2000 предметов из драгоценных металлов. Среди изделий фамильного серебра – дорожная мыльница с монограммой "СС" и дорожный несессер французской фирмы с марьяжными гербами Сомовых и Нарышкиных.

Ранее мы сообщали о том, что солист Little Big покинул пост креативного директора "Связного".

Фото:Царское Село/вк