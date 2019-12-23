В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что Солист Little Big покинул пост креативного директора "Связного". Об этом Илья Прускин сообщал на своей страничке в Instagram.
"Спасибо компании Связной за необычный опыт и отметку в трудовой!",
— написал Прусикин.
Напомним, что Ильича на этот пост назначили три месяца назад. Компания пригласила его на пост креативного директора после выпуска на Youtube выпуска "ТрэшЛото". На нём в качестве спора фронтмен Little Big заявил, что устроится на официальную работу.
Отмечается, что за три месяца Прусикин разработал новую униформу для сотрудников "Связного". Теперь в некоторый магазинах можно встретить работников в футболке, на которой изображено лицо Ильича.
Ранее мы сообщали о том, что вышло продолжение мультфильма о медвежонке Умке.
Видео:iliyaprusikin/Instagram
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