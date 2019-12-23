Илья Прусикин был назначен на этот пост три месяца назад.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что Солист Little Big покинул пост креативного директора "Связного". Об этом Илья Прускин сообщал на своей страничке в Instagram.

"Спасибо компании Связной за необычный опыт и отметку в трудовой!", — написал Прусикин.

Напомним, что Ильича на этот пост назначили три месяца назад. Компания пригласила его на пост креативного директора после выпуска на Youtube выпуска "ТрэшЛото". На нём в качестве спора фронтмен Little Big заявил, что устроится на официальную работу.

Отмечается, что за три месяца Прусикин разработал новую униформу для сотрудников "Связного". Теперь в некоторый магазинах можно встретить работников в футболке, на которой изображено лицо Ильича.

Ранее мы сообщали о том, что вышло продолжение мультфильма о медвежонке Умке.

Видео:iliyaprusikin/Instagram