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Солист Little Big покинул пост креативного директора "Связного"

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Илья Прусикин был назначен на этот пост три месяца назад.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что Солист Little Big покинул пост креативного директора "Связного". Об этом Илья Прускин сообщал на своей страничке в Instagram.

"Спасибо компании Связной за необычный опыт и отметку в трудовой!",

— написал Прусикин.

Напомним, что Ильича на этот пост назначили три месяца назад. Компания пригласила его на пост креативного директора после  выпуска на Youtube выпуска "ТрэшЛото". На нём в качестве спора фронтмен Little Big заявил, что устроится на официальную работу. 

Отмечается, что за три месяца Прусикин разработал новую униформу для сотрудников "Связного". Теперь в некоторый магазинах можно встретить работников в футболке, на которой изображено лицо Ильича. 

Ранее мы сообщали о том, что вышло продолжение мультфильма о медвежонке Умке.

Видео:iliyaprusikin/Instagram 

 

 

Теги: little big, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Новости СПб,

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