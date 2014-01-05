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В Царском Селе восстановят гидросистему водоемов
Сегодня, 19:54
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smirenny

В Царском Селе восстановят гидросистему водоемов

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Дорожная карта по восстановлению уже сформирована.

В среду, 17 марта, в комитете по природопользованию рассказали о планах по восстановлению водоемов ГМЗ "Царское село". Специалисты начнут изучение гидросистемы заповедника, затем очистят и восполнят пруды, озера, придав им исторический облик.

Водоемы мельчают и теряют подпитку из-за урбанизации, поэтому сотрудники музея-заповедника обратились с просьбой решить проблему в правительство страны. После этого вопрос начали контролировать в Федеральном агентстве водных ресурсов. Дорожную карту сформировали комитет и Невско-Ладожское бассейновое водное управление.

Начало работ запланировали в 2021 году. Исследования покажут, сколько воды нужно для поддержания устойчивого экологического состояния прудов. Далее будет разработан план действий. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти военные инженеры готовятся к паводкам.

Фото: tsarskoe_selo_museum

Теги: гидросистема водоемов, царское село
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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