В Царском Селе разрешили фотографировать Янтарную комнату

Правда, это возможно только без использования вспышки.

Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", из-за нетуристического сезона и вспышки коронавируса в Китае в Янтарной комнате ГМЗ "Царское село" наблюдаются послабления. Посетителям музея разрешили фотографировать легендарную локацию без вспышки и напомнили горожанам, что сейчас – самое время посетить экспозиции, резко опустевшие после спада интереса со стороны китайских гостей.

Во времена высокого интереса туристов съемка в Янтарной комнате запрещена для того, чтобы не создавать "пробки".

Ранее мы сообщали о том, что Санкт-Петербург стал лучшим городом для летних путешествий с отцом по историческим местам.

Фото: Википедия