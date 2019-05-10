В "Царском Селе" предлагают выбрать имя новорождённому павлину

На лучшее имя для девочки объявлен конкурс.

Петербуржцам и жителям города предлагают выбрать имя для павлина женской особи, которая появилась на свет два месяца назад в ГМЗ "Царское Село".

В соцсетях работники музея поделились радостью и отметили, что событие значимое, потому как шансы на прибавление у живущих в неволе красивейших птиц невелики. Специалисты рассказали, что в июле яйца были помещены в инкубатор, а затем их начала высиживать самка из питомника. Из пяти яиц проклюнулось лишь одно. Сейчас малышку переселили в птичник Императорской фермы. Павлин питается яблоками, огурцами, луком, морковкой и зерном. Вместе с сородичами птенец гуляет на свежем воздухе.

Чтобы поучаствовать в конкурсе на выбор имени, нужно быть подписанным на группу "Царского Села", лайкнуть запись "ВКонтакте", написать в комментариях вариант имени и ждать результата розыгрыша, который пройдёт после 9 октября. Победителю обещают в подарок музейные сувениры.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша львинохвостого макака.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"