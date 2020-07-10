В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша львинохвостого макака

Горожане предложили более 1500 вариантов.

Сотрудники Ленинградского зоопарка определились с именем для детеныша львинохвостого макака. Участники онлайн-конкурса предложили более 1500 вариантов, среди которых было выбрано самое подходящее, по мнению сотрудников отдела "Приматы", имя – Леонс. Об этом сообщила пресс-служба зверинца в Instagram.

В переводе с французского Леонс означает "подобный льву". Это имя очень подходит детенышу, учитывая, какой красивой гривой обладают взрослые особи львинохвостых макак.

Кстати, имя Леонс предложили для детеныша сразу несколько участников конкурса. Всем победителям вручили бесплатный билет на посещение зоопарка.

Напомним, 23 июня стало известно, что у прибывшего из Парижа редкого львинохвостого макака появилось потомство. Детеныш появился на свет 28 апреля. Его мама Алиса заботится о малыше, кормит его и вычесывает. Когда кто-то подходит к вольеру она прижимает детеныша к себе.

Ранее мы писали, что у Руслана и Людмилы в Ленинградском зоопарке появился птенец.

Видео: Instagram / spbzoopark