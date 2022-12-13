В "Приюте Белоснежки" павлин показал хвост – весна близко

Оттепель придет в наши края 28 февраля.

В "Приюте Белоснежки" павлин распустил хвост, что является верным признаком начала ранней весны. Об этом рассказали сотрудники зверофермы. Видео с животным опубликовали в tg-канале зверинца.

Наши сурки обещали раннюю весну. Вот, получите. Сегодня наш павлин открыл хвост. Все, значит, зима закончилась. Приют Белоснежки

Напомним, что во вторник, 28 февраля, в Петербурге начнется оттепель. А пока в Северной столице и Ленобласти будет бушевать ветер, выпадет снег, упадет температура воздуха.

Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке макаки вышли на прогулку.

Видео: Телеграм / Приют Белоснежки