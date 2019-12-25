В ЦИК считают, что в Петербурге "умышленно дразнят общественное мнение"

Из 528 кандидатов в главы территориальных избиркомов, опыт имеют только 447.

На заседании рабочей группы Горизбиркома в Петербурге рассмотрели кандидатуры в новый пятилетний состав 30 территориальных избиркомов. Этим людям предстоит работать на выборах в парламент города и Госдуму РФ осенью 2021 года, местных муниципалов в 2023 году и губернатора в 2024 году. Почти все кандидатуры оказались из "старого" состава избирательной комиссии. Такой выбор не понравился столичному ЦИКу. Об этом пишет "Фонтанка".

На заседании Центризбиркома замглавы Николай Булаев, посмотрев на списки возможных председателей комиссий, заявил, что у него складывается впечатление, что в Петербурге "умышленно дразнят общественное мнение". Он не понимает, почему на эту должность предлагают людей с "такой" репутацией. Булаев посоветовал подумать над составом комиссии еще раз.

Когда по видеосвязи слово дали главе Горизбиркома Петербурга Наталье Чечиной, оказалось, что из 528 кандидатов опыт в избиркомах имеют 447. Элла Памфилова заявила, что не получила от Чечиной четкого ответа, "профильтровали" ли опытных выборщиков с запятнанной репутацией, и предупредила ее, что "серьезной разговор" еще только предстоит.

Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга рассмотрит инициативу о трехдневных выборах депутатов.

Фото: Piter.TV