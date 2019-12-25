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В ЦБ заявили о намерении ограничить выдачу кредитов при первой возможности
Сегодня, 16:19
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В ЦБ заявили о намерении ограничить выдачу кредитов при первой возможности

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В Госдуму уже был внесен законопроект, который расширяет инструментарий регулятора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала, что ситуация, которая сейчас наблюдается на рынке потребкредитования, потребует от Центробанка перейти к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд. Эти меры, по ее словам, будут введены сразу же, как только регулятор получит необходимые полномочия.

Набиуллина отметила, что в Госдуму уже был внесен законопроект, который расширяет инструментарий Центробанка. Однако его из-за разногласий с правительством пока не приняли. Глава ЦБ считает, что этот законопроект необходимо принимать как можно быстрее.

Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов россиянам при первой возможности.

Ранее мы писали, что в России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19. 

Фото: cbr.ru  

Теги: выдача потребительских кредитов, председатель цетробанка эльвира набиуллина
Категории: Новости России, Лента новостей,

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