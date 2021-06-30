В ЦБ заявили, что рост ипотеки по итогам года может превысить 20%

Реальна и опасность перегрева в потребкредитовании.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Международного финансового конгресса заявила, что в РФ рост ипотеки и потребительского кредитования по итогам 2021 года может превысить 20%.

Мягкая ДКП и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок. Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро, - сказала Набиуллина.

По ее словам, если не принимать меры, то есть возможность получения социальных рисков, а также имеются риски финансовой стабильности.

Набиуллина также заявила, что сохранение мягкой денежно-кредитной политики в России в текущих условиях не помогло бы росту, а стимулировало бы формирование пузырей.

Видео: YouTube / Банк России