Набиуллина: сохранение мягкой денежно-кредитной политики в России привело бы в формированию пузырей

Российская экономика уже достигла докризисного уровня.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе заявила, что сохранение мягкой денежно-кредитной политики в России в текущих условиях не помогло бы росту, а стимулировало бы формирование пузырей.

Рост инфляции и глобальной, и обусловленной внутренними, достаточно устойчивыми факторами, требует от нас твердости в возвращении инфляции к цели, - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что российская экономика уже достигла докризисного уровня.

Ранее мы писали, что Центробанк рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для россиян и субъектов МСП до 1 октября 2021 года.

Видео: YouTube / Банк России