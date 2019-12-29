Раскрыты популярные схемы мошенников.

В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид. В 2019 году чаще всего мошенники использовали обещания вкладывать деньги в биткоины. Об этом сообщили "Известия".

Сейчас появился способ инвестирования в строительство домов при помощи 3D-принтеров. AirBitClub собрала более 500 млн рублей, привлекая граждан к инвестициям.

Аферы с круизными путевками заключаются в покупке членства клуба за установленную сумму. Часть денег якобы идет на внутренний счет под проценты. Однако ежегодно человеку придется платить за членство в организации.

Пирамида заключается в том, что инвестору следует приглашать новых вкладчиков. От них он получает определенную сумму на внутренний счет. Ему обещают, что через несколько лет путевки станут бесплатными.

Ранее Центробанк озвучил комиссии для банков в Системе быстрых платежей.

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